Jägerstätter: Erste Proben für 49 Hobby-Schauspieler

„Bewegungselemente, Chorisches und Lieder erarbeiten sowie auch die ersten Schauspielszenen“, bilden laut Brigitta Soraperra, welche für die Regie Verantwortung übernimmt, die Schwerpunkte bei den ersten Proben für das Rankweiler Freilufttheater auf dem Kirchplatz der Basilika. Nach Ostern starten wöchentlich einmal nun die ersten Proben und fast fünfzig Hobby-Schauspieler bereiten sich auf das Freiluft-Spektakel Mitte August in der Marktgemeinde vor. Unter den Laien-Schauspielern sind so bekannte Namen wie Christian Urban, Jürgen Reiner, Martin Salzmann, Manfred Kräutler und Harald Keckeis, welche auch Hauptrollen im Stück Jägerstätter besetzen. Den „Jägerstätter“ spielt Sepp Gröfler. Intensive Probetage folgen am 1. Mai und Ende Mai. Übrigens: Es werden noch Männer für den Chor gesucht. Nach Schulschluss im Juli wird die Bühne am Kirchplatz auf der Basilika aufgebaut.

Freiluft-Theater auf dem Kirchplatz der Basilika in Rankweil

Aufführung „Jägerstätter“ von Felix Mitterer

Veranstalter: Freundeskreis der Basilika Rankweil, Marktgemeinde Rankweil, Altes Kino Rankweil

Zeitplan: Premiere 18. August 2017, 20.30 Uhr; Weitere Aufführungen: 19. August, 23. August, 24. August, 25. August, 26. August, 27. August 2017; Eintritt: 28 Euro (Karten im Bürgerservice der Marktgemeinde Rankweil)

Regie: Brigitta Soraperra; Choreografie: Ursula Sabatin; Bühne: Pascal Raich; Kostüme: Andrea Knecht; Chorleitung: Michael Fliri; Livemusik: Arno Oehri; Assistentin: Eva Maria Berle;

Mitwirkende: Matthias Brüstle (Oberst), Hanno Dreher (Bischof), Sepp Gröfler (Jägerstätter), Harald Keckeis (Dr. Feldmann), Manfred Kräutler (Fürthäuser), Jürgen Reiner (Oberlehrer), Martin Salzmann (Bürgermeister), Christian Urban (Rudi), Heidi Salmhofer, Maria Schneller, Nadine Tschann, Annette Waibel, Edith Wieser, Olivia Madsen, Melina Salmhofer, Naja Salmhofer, David Gassner, Aaron Fellacher, Johannes Lampert, Katja Volgger, Andrea Zimmermann, Angelika Kerschhaggl-Linder, Erst Abbrederis, Siegfried Bertsch, Hermann Kert, Werner Ketterer, Georg Marte, Horst Nachbaur, Hermann Strohrigl, Karin Amann, Miriam Amann, Isabella Assion, Marlies Bahro, Christine Beck, Carmen Böckle, Annabelle Bonner, Nancy Jasmin de la Cruz Torres, Angelika Fenkart, Hadwig Fink, Aline Gantner, Claudia Gassner, Ruth Grabher, Brigitte Hasler, Sigrid Marte, Kathrin Mathies, Silvia Pilz, Anita Pirker, Ingeborg Rath, Sandra Ruck