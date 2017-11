Jäger bei Treibjagd in OÖ von Querschläger am Auge verletzt

Ein Jäger ist am Samstag bei einer Treibjagd in Münzbach im Bezirk Perg von einem Querschläger am Auge verletzt worden. Ein 24-Jähriger schoss gegen 13.45 Uhr mit seinem Schrotgewehr auf einen Hasen, der auf einem freien, im Gelände ansteigenden Feld lief, wodurch der Schütze einen natürlichen Kugelfang gegeben sah. Kein anderer Jäger stand in der Schusslinie, teilte die oö. Polizei mit.

Jedoch dürfte eine Kugel aus der Schrotladung auf einem am Boden liegenden Stein abgeprallt sein. Der Querschläger traf einen 54-jährigen Waidmann, der am Waldrand stand, im rechten Auge. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Linz eingeliefert.