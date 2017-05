Jacky Strolz: Ernährungsumstellung statt OP nach Gallenkolik

“Bei einer Gallenkolik hast du das Gefühl, dass du jetzt dem Ende zugehst”, so beschreibt Jacky die Schmerzen, welche sie vor kurzem noch hatte. Aufgrund der der schlimmen Entzündung der Gallenblasen rieten die Ärzte der hübschen Vorarlbergerin zu einer Operation. “Die Ärzte meinten, dass wenn man einmal eine Gallenkolik hatte, diese zu 90 Prozent wieder kommt”, erzählt Jacky im VOL.AT-Gespräch.

“Ich bin ein Querschläger”

Auch wenn die Schmerzen kaum auszuhalten waren, entschied sich die 32-Jährige dafür, vorerst einen anderen Weg zu gehen. Bevor sie einer Operation zustimmt, möchte sie erst ihre Ernährung komplett umstellen und sehen wie ihr Körper darauf reagiert. “Meiner Meinung nach macht 80 Prozent der Gesundheit die Ernährung aus und der Körper lügt nicht”, so Jacky. Die Hörbranzerin hat in der Vergangenheit ihrem Körper viel abverlangt. Auch wenn nur eine geringe Chance besteht, dass Jacky mit Hilfe der Ernährungsumstellung einen Erfolg erzielt, möchte sie diese Chance nützen. “Ich bin jemand der die Ursachen wissen und verstehen will, bevor ich etwas reparieren lasse. Ich bin eben ein Querschläger”.

Tierische Produkte reduzieren

Der erste Schritt bei der Umstellung ihrer Ernährung ist, dass Jacky eine Detox-Kur macht. Damit will sie ihren Körper entgiften. In weiterer Folge wird sie tierische Produkte reduzieren. So wird sie in Zukunft unter anderem auf Milch verzichten. “Ich habe einfach gemerkt, dass ich Kuhmilch nicht mehr vertrage. Also verwende ich jetzt einfach Alternativen wie Mandelmilch und Kokosmilch.” Zudem legt die 32-Jährige immer wieder vegetarische Tage ein, um ihren Fleischkonsum zu verringern. Bald will sie dann auch vegane Tage einlegen. “Man kann aber immer nur Step by Step etwas erreichen”. Deshalb setzt sich die Hörbranzerin kleine Ziele.

Jacky Strolz © Jacky Strolz

Auf den eigenen Körper hören

Nachdem Jacky ihre Modelkarriere beendet hat, hat sie sich zur Ernährungsberaterin ausbilden lassen. “Es gibt unendlich viele verschiedene Richtlinen was die Ernährung betrifft. Ich bin der Meinung, wir sollten uns selbst mehr beobachten. Herausfinden was tut mir gut und was nicht”, erklärt sie. So verfolgt sie die Devise, dass man mehr auf den eigenen Körper hören muss. Wenn man das tut, geht es einem auch gut.