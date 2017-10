“Ja, ich war war es!”: Postkartenräuber hat Überfälle gestanden

Wie der “ORF” berichtet, hat der Mann gegenüber der Vorarlberger Polizei ein Geständnis abgelegt. Gegenwärtig sitzt der Serien-Bankräuber in Bayern in U-Haft. Zunächst hätte er nur die beiden Überfälle in Deutschland gestanden. Die Beweislast sei allerdings derart erdrückend gewesen, dass er laut Polizei auch die Überfälle in Vorarlberg gestanden habe. Elfmal schlug der Postkartenräuber in Vorarlberg zu, dreimal in Deutschland.

Anfang September nach missglücktem Bankraub festgenommen

Im Landkreis Lindau (Bayern) nahe der Grenze zu Vorarlberg wurde der Mann anfang September nach einem missglückten Bankraub festgenommen. Bereits den ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem Mann um den Postkartenräuber.

Zunächst zwei Banküberfälle gestanden

Gegenüber den deutschen Ermittlern hat er zunächst zwei Banküberfälle im Juli und November 2016 in Opfenbach (Landkreis Lindau) gestanden. In den Medien wurde der Gesuchte als “Postkarten-Räuber” bekannt, da er sich zweimal per Postkarte bei der Vorarlberger Polizei meldete: “Das war noch nicht alles. Komme wieder”, schrieb er unter anderem und hielt Wort.

Von Kunden überwältigt

Beim missglückten Überfall einer Bankfiliale in Heimenkirch gab der Bankangestellte trotz vorgehaltener (Spielzeug-)Pistole kein Geld heraus. Daraufhin versuchte der 54-Jährige zu flüchten, wurde aber von einem Bankkunden überwältigt.

Chronologie des “Postkartenräubers”