IWF ruft China und USA zu Beilegung des Handelskonflikts auf

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die USA und China dazu aufgerufen, ihren Handelsstreit beizulegen. "Wir denken, dass es für beide Seiten wichtig ist, zusammenzuarbeiten und zu deeskalieren, um jegliche Art von Spannungen zu vermeiden", sagte Alfred Schipke, China-Repräsentant des IWF am Mittwoch vor Journalisten in Peking.

Der IWF legte am Mittwoch die Ergebnisse seiner jährlichen Prüfung Chinas vor, in der er Fortschritte bei Reformen lobte, aber erneut vor rasant steigenden Schulden warnte. “Das Kreditwachstum hat sich verlangsamt, bleibt aber zu schnell”, so der IWF. Chinas Wachstum wird sich laut IWF-Prognose heuer von zuletzt 6,9 Prozent auf 6,6 Prozent verlangsamen.