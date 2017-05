IWF-Chefin drängt auf Schuldenerleichterung für Griechenland

Der IWF macht seine Beteiligung am 86 Mrd. Euro schweren dritten Hilfspaket für Griechenland von Schuldenerleichterungen für Athen abhängig. Grund dafür ist, dass der IWF die Finanzlage Griechenlands pessimistischer einschätzt als die europäischen Geldgeber. Vor allem Deutschland lehnt Schuldenerleichterungen jedoch ab.

Athen braucht vor dem Sommer wieder frisches Geld. Dann stehen Rückzahlungen in Höhe von sieben Mrd. Euro an, die Griechenland aus eigener Kraft nicht leisten kann. Voraussetzungen für eine Auszahlungsentscheidung ist ein Abschluss der Überprüfung der bisherigen Reformen durch die Gläubiger sowie eine Einigung zur Schuldenfrage. Hierzu erreichten beide Seiten Anfang Mai eine “vorläufige Einigung”, die aber am 22. Mai noch von den Euro-Finanzministern gebilligt werden muss.

Die Finanzminister der G-7-Staaten beraten bis Samstag in Bari im Südosten Italiens. Außerdem soll es angesichts des angekündigten Kurswechsels nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump um die Suche nach Gemeinsamkeiten bei Fragen des internationalen Handels gehen. Trump hatte wiederholt mit einer handelspolitischen Abschottung gedroht. Mit Spannung wird deshalb der Auftritt von US-Finanzminister Steven Mnuchin bei seinem ersten G-7-Treffen erwartet.

(APA/ag.)