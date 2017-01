Ivorischer Premier leitet Neuordnung der Staatsspitze ein

Ministerpräsident Duncan reichte seinen Rücktritt ein - © APA (AFP)

Nach dem Ende einer zweitägigen Meuterei werden in Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) die politischen Weichen neu gestellt. Ministerpräsident Daniel Kablan Duncan erklärte am Montag wie erwartet den Rücktritt seiner Regierung, wie der Präsidentenpalast in Abidjan mitteilte. Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit der Parlamentswahl im Dezember.