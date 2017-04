IV verstärkt Ruf nach neuem Arbeitszeitgesetz

“Das Thema hat einen Bart und es bewegt sich sehr, sehr wenig”, sagte Kapsch vor Journalisten in Wien. Er wird nicht müde zu betonen, dass die Arbeitnehmer genau so mehr Flexibilität wollten – “weil sie damit eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben.” Auch der Lebensstandard sei nur mit mehr Flexibilität zu halten.

Die bisherigen Möglichkeiten, länger als zehn Stunden zu arbeiten, sind aus Sicht der Industriellen gesetzlich zu eingeschränkt. Laut Veit Schmid-Schmidsfelden von der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer “ist vor allem die EU-rechtlich nicht vorgegebene Tageshöchstarbeitszeit von grundsätzlich zehn Stunden vielfach nicht praktikabel”.

Die Bundesregierung hat das heikle Thema Arbeitszeit und auch Mindestlohn an die Sozialpartner ausgelagert, die bis spätestens Ende Juni eine Lösung finden sollen. Sonst will die Regierung selbst eingreifen.

Die IV startet auch eine kleine Kampagne “Gemeinsam. Fair. Arbeiten.”, die vor allem in Sozialen Netzwerken läuft. Am Tag der Arbeit, 1. Mai, werden mobile Werbeflächen der IV den Mai-Aufmarsch der Sozialdemokraten in Wien begleiten.

Die IV glaubt am Beispiel der Arbeitszeitflexibilisierung nicht so recht an eine funktionierende Sozialpartnerschaft. Das war bei der Pressekonferenz am Donnerstag klar herauszuhören. Die Sozialpartner, zu denen die IV nicht gehört, verhandeln derzeit dieses in Österreich heikle Thema genau so wie 1.500 Euro Mindestlohn.

Demnach wäre es den Industriellen, die über Vertreter in der Wirtschaftskammer indirekten Zugang zu den Sozialpartnern haben, nicht unrecht, wenn die Regierung “bei einer Nicht-Einigung oder einer schlechten Einigung” wie angekündigt Ende Juni das Heft selbst in die Hand nimmt. “Es wird eine Nagelprobe für die Bundesregierung Ende Juni, ob sie ihr Wort wahr macht, wenn es keine Einigung gibt”, sagte IV-Präsident Kapsch. Hierbei würde sich zeigen, ob die Regierung “mutig und durchsetzungsstark” ist.

Mit einer “schlechten Einigung” meinen die Industriellen eine, in der es zu Abtauschen welcher Art auch immer kommt. Denn bei diesem Thema gebe es nichts abzutauschen – auch nicht die leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche, was laut Kapsch bis zu 390 Mio. Euro kosten könnte. Schließlich werde die Arbeitszeitflexibilisierung von “jedem” gewollt – Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Vor allem koste es niemandem etwas, betonte der IV-Präsident.

Die Hauptforderung der IV: “12-Stunden-Tag bei Gleitzeit – im Schichtbetrieb braucht man das nicht, das haben wir auch nie verlangt”, so Kapsch. Er bedauerte, dass die Regierung das Thema nicht gleich im Jänner in Gesetzesmaterie goss, “sondern dass die Sozialpartner das Thema, über das sie schon seit Jahren verhandeln, wieder an sich gerissen haben. Bis dato ist nichts passiert”, kritisierte der IV-Chef die Arbeit der Sozialpartnerschaft.

“Es gibt keinen Überstundenklau, wie das immer wieder behauptet wird von Arbeiterkammer und ÖGB”, betonte Kapsch zur Arbeitszeitflexibilisierung. “Wir haben immer gesagt, die Normalarbeitszeit bleibt gleich. Das heißt die Stunden bis zur zwölften Stunde werden ganz normal auch in Zukunft wie bisher als Überstunden ausbezahlt anstatt bis 10,5 Stunden.” Die Forderung sei im Vergleich der Möglichkeiten der europäischen Arbeitszeitrichtlinie “relativ harmlos”, so der IV-Präsident.

In anderen Ländern wie Schweden, wo die Regelungen noch weitergingen, seien solche Dinge von der Politik beschlossen worden. Außerdem liege Österreich an der Spitze bei freien Tagen, wenn man den Mindesturlaub und die Feiertage addiere, so Kapsch.

“Wir wollen nicht die Wochenarbeitszeit verlängern. Aber wir brauchen die Flexibilität wenn sie nötig ist”, sagte Veit Schmid-Schmidsfelden, Obmann-Stellvertreter der Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und IV-Ausschussvorsitzender für Arbeit und Soziales bei der Pressekonferenz. Schmid-Schmidsfelden sagte, er habe wenig Hoffnung, dass es durch die Sozialpartner zu einer Lösung ohne Gegenforderungen kommen werde.

Zum Ende des Termins verwies IV-Präsident Georg Kapsch dann auch auf ein neues unternehmerkritisches AK-Werbevideo: “Es möge sich jeder das Video der AKOÖ anschauen – und da soll man von einer funktionierenden Sozialpartnerschaft sprechen.” Die IV stellte ihrerseits zwei Werbevideos für eine flexiblere Arbeitszeit vor. “Wir müssen der AK ja antworten”, sagte Kapsch. Die Videos sind Teil einer kleinen Kampagne pro Flexibilisierung.

“Es braucht endlich praxisnahe Regelungen, die flexibles Arbeiten in Österreich möglich machen”, pflichtete Peter Haubner, Generalsekretär des ÖVP-Wirtschaftsbundes den IV-Forderungen in einer Aussendung bei. Er forderte aber eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen bei diesem Thema.

Von der ÖVP-nahen Plattform für Leistung und Eigentum hieß es, das antiquierte Arbeitszeitgesetz gehe noch von einem “schwer schuftenden Hochofenarbeiter aus dem vorigen Jahrhundert” aus. “Doch vor dem Hintergrund der Digitalisierung ist es Zeit, das Arbeitszeitgesetz auch den Gegebenheiten anzupassen und endlich vernünftig zu reformieren und zu modernisieren”, so der Sprecher der Plattform und frühere Langzeit-ÖVP-Nationalrat Günter Stummvoll.

Die Industriellenvereinigung erhielt für ihre Forderung eines neuen Arbeitszeitgesetzes Zuspruch von Vertretern der Wirtschaft. “Mit restriktiven, den heutigen Arbeitswelten nicht mehr entsprechenden Arbeitszeitregeln werden wir nicht vorne mit dabei sein”, so WKÖ-Generalsekretärin Anna Maria Hochhauser.

Die IV hat heute die Ermöglichung von Gleitzeitvereinbarungen mit 12-Stunden-Tagen und größeren Freizeitblöcken gefordert. Die Wirtschaftskammer hält die Erweiterung des Spielraumes bei Gleitzeit “gleichermaßen wichtig für Unternehmen wie Mitarbeiter”. Es gehe nicht um längeres Arbeiten, sondern flexibleres. Mit einer Arbeitszeitverkürzung würde man Österreich einen Bärendienst erweisen, denn sie sei “schlicht nicht finanzierbar” und würde Jobs kosten statt welche zu schaffen, meint Hochhauser.

Die Arbeiterkammer wiederum fordert mehr Flexibilität von den Arbeitgebern. Selbstverständlich könne es bei den Verhandlungen nicht nur um die Erfüllung von Wünschen der Unternehmensseite gehen, sagte AK-Chef Rudolf Kaske. Die Beschäftigten brauchten mehr Planungssicherheit, Mitgestaltungsrechte und Schutz vor überlangen Arbeitszeiten. “Die Vorstellungen der Industriellenvereinigung nach mehr Flexibilisierung können für die betroffenen Beschäftigten Eingriffe in die Planung von Familien- und Freizeitleben bedeuten sowie finanzielle Einbußen nach sich ziehen”, so Kaske.

Ähnlich äußerte sich auch der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB). “Die Industrie möchte, dass sämtliche Arbeitgeberwünsche erfüllt werden, während die Forderungen der ArbeitnehmerInnenseite als ‘ideologische Schreckgespenster’ desavouiert werden. Sollte die Industriellenvereinigung doch noch im 21. Jahrhundert ankommen und sich bereit erklären, über Arbeitszeitverkürzung und die 6. Urlaubswoche zu diskutieren, dann könnten wir von einer Flexibilisierung sprechen, von der auch die Beschäftigten profitieren”, sagte der Leitende Sekretär des ÖGB, Bernhard Achitz.

Seitens der Grünen Wirtschaft wurde die Forderung nach dem Modell Jahresarbeitszeit auf der Basis einer 35-Stunden-Woche als Normalarbeitszeit erneuert.

Die Katholische Frauenbewegung Österreichs (kfbö) und die kirchlich getragene Österreichische Plattform für Alleinerziehende sprachen sich unterdessen gegen eine generelle Ausweitung der zulässigen Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden pro Tag aus. Bei einer Umsetzung gebe es einen “Rückschritt auf dem Weg zur Gleichstellung von Mann und Frau”.

Das begründeten die katholischen Verbände damit, dass die Ausweitung die bestehende Rolle von Frauen als Zuverdienerinnen verfestige und damit ihre Chancen auf dem Erwerbsarbeitsmarkt verringert würden. Für Alleinerziehende fehle es zudem an notwendigen Kinderbetreuungseinrichtungen.

“Dass bei einem Zwölf-Stunden-Tag die Erholung, insbesondere von Eltern und noch mehr von Alleinerziehenden, auf der Strecke bleibt, ist vorauszusehen”, erklärten kfbö-Vorsitzende Veronika Pernsteiner und Plattform-Vorsitzende Gabriele Fischer in einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstag. “Blockzeiten” von Arbeit und Freizeit, wie sie von der Wirtschaft als attraktive Angebote dargestellt würden, kämen allenfalls Singles und kinderlosen Paaren entgegen.

