"Its up 2 U"

Jugendsozialarbeitsprojekt 2018 der Offenen Jugendarbeit Bludenz und Klostertal.

Auf geht’s in die zweite Runde! Ende März hat die Auftaktveranstaltung für die Fortsetzung des JSA Projekts „IT´S UP 2 U!“ in der Villa K. Bludenz stattgefunden. Rund 50 Jugendliche aus dem Raum Bludenz und Klostertal sind zusammen gekommen, um mit voller Motivation und Spaß in das neue Kooperationsprojekt zu starten. Hauptverantwortliche in der Konzeption, Organisation und Durchführung sind das Team der OJA Villa K. Bludenz und der OJA S16 im Klostertal, die stets in einem partizipativen Prozess mit den Jugendlichen arbeiten.