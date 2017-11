Italiens Weinexporte auf Rekordhoch

Italienischer Wein ist im Ausland immer beliebter. Italiens Weinexporte stiegen seit Anfang 2017 um sieben Prozent. Bis Jahresende wird damit gerechnet, dass in Italien der Wert der Weinexporte erstmals die Schwelle von 6 Milliarden Euro erreicht, berichtete der italienische Landwirtschaftsverband Coldiretti am Wochenende.

Das stärkste Exportwachstum wurde in Russland mit einem Plus von 47 Prozent gemeldet. Italienische Landwirtschaftsprodukte sind nicht von den Sanktionen gegen Russland betroffen. In China betrug das Exportplus von italienischem Wein 25 Prozent.

Erstmals seit Jahren wächst auch wieder der Weinkonsum in Italien. In den vergangenen 30 Jahren hat sich der Weinkonsum in Italien halbiert und ein Rekordtief von 33 Liter Wein pro Kopf und Jahr erreicht. Zum Vergleich: Der Weinkonsum in Frankreich liegt bei 45 Liter pro Kopf im Jahr.