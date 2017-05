Italiens Regierung will Airline Alitalia im Ganzen verkaufen

Verstaatlichung wird weiter ausgeschlossen - © APA (AFP)

Nachdem die angeschlagene Airline Alitalia am Dienstag unter Insolvenzverwaltung gestellt worden ist, will die italienische Regierung die Fluggesellschaft im Ganzen verkaufen. “Wir suchen nach einem Käufer, der die Airline komplett und nicht zerstückelt übernimmt”, erklärte Verkehrsminister Graziano Delrio. Eine Verstaatlichung der Fluglinie schloss die Regierung in Rom erneut aus.