Italiens Premier hofft auf Wahlen in Libyen im nächsten Jahr

Bei einem Besuch in Tunesien hat der italienische Regierungschef Paolo Gentiloni am Sonntag den UNO-Gesandten für Libyen, Ghassan Salome, getroffen. "Die Lage ist in Libyen weiterhin schwierig, doch dank des UN-Einsatzes verbessert sich die Situation. Ein außerordentliches Ziel wäre, dass 2018 in Libyen Wahlen stattfinden", sagte Gentiloni.

Italien drängt auf eine stärkere Präsenz von UN, UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM), sowie NGOs in Libyen. “Bis vor einem Jahr wollte Libyen keine Präsenz von NGOs in Flüchtlingslagern, jetzt zeigen sie sich offener. Jetzt kann man über die freiwillige Heimkehr von Migranten und für humanitäre Korridore von Libyen diskutieren und dabei die Souveränität der libyschen Behörden berücksichtigen. Schrittweise öffnet sich Libyen”, so Gentiloni.

Die Stabilisierung Libyens habe positive Auswirkungen für die Sicherheit Italiens. Sie sei auch für weitere Fortschritte im Kampf gegen den Menschenhandel wichtig, kommentierte Gentiloni.