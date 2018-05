Italiens Präsident erteilte Cottarelli Regierungsauftrag

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli mit der Regierungsbildung beauftragt.

Der 64-jährige Cottarelli prüft nach Wegen, eine Übergangsregierung aufzubauen, teilte Mattarellas Sprecher Ugo Zampetti am Montag mit. Italiens designierter Premier Carlo Cottarelli hat von Staatschef Sergio Mattarella den Auftrag erhalten, sich dem Parlament mit einem Programm vorzustellen, das Italien zu Neuwahlen führe, die mit den EU-Parlamentswahlen 2019 zusammenfallen sollen. Dies teilte Cottarelli in einem Statement nach seinem Gespräch mit Mattarella am Montag.