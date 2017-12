Italiens Parlament wird wohl am Donnerstag aufgelöst

In Italien geht die Legislaturperiode zu Ende. Erwartet wird, dass der italienische Staatschef Sergio Mattarella am Donnerstag das Parlament auflöst. Dies soll nach der Pressekonferenz zu Jahresende von Premier Paolo Gentiloni erfolgen, bei der dieser eine Bilanz über das Jahr 2017 ziehen wird. Mattarella wird wohl auch den Termin für die Parlamentswahlen bekanntgeben.

Derzeit bestimmen die Parteien bereits die Listen in den verschiedenen Wahlkreisen. Sozialdemokraten-Chef Matteo Renzi will voraussichtlich in Florenz kandidieren, in der Stadt, in der er vor seinem Sprung in den Regierungssitz 2014 Bürgermeister war. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass Renzi in Mailand oder in Turin kandidiert.