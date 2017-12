Italiens Parlament wird aufgelöst

In Italien geht die Legislaturperiode zu Ende. Es wird erwartet, dass der italienische Staatschef Sergio Mattarella am Donnerstag das Parlament auflöst. Dies soll nach der Jahresabschluss-Pressekonferenz von Premier Paolo Gentiloni erfolgen.

Ex-Premier Matteo Renzi, der Italien während eines Großteils dieser Legislaturperiode regiert hat, hat unterdessen eine positive Bilanz seiner Regierungszeit (Februar 2014 bis Dezember 2016) gezogen. “Italien war zu Beginn meiner Amtszeit Anfang 2014 in großen Schwierigkeiten und am Rande des Bankrotts. Dank unserem Einsatz sind wir wieder auf der Fahrbahn. Die wichtigsten Reformen waren die Arbeitsmarktreform und die Digitalisierung der Industrie”, sagte Renzi im Interview mit der Tageszeitung “La Stampa” am Donnerstag.

Auch die Legalisierung von Lebenspartnerschaften und die Einführung einer Patientenverfügung seien Gesetze, über die er stolz sei, sagte Renzi. Seine Regierung und jene seines Nachfolgers Gentiloni hätten stark in Kultur investiert. Die neue Regierung, die aus den Parlamentswahlen im Frühjahr hervorgehen werde, müsse die Bedingungen für mehr Jobs schaffen. Auch die Entbürokratisierung müsse weiterhin vorangetrieben werden, sagte Renzi.

Die Auflösung des Parlaments ist der erste Schritt in Richtung Parlamentswahlen. Mattarella soll am Donnerstag auch den Wahltermin bekanntgegeben. Erwartet wird, dass die Italiener am 4. März wählen. Der spätestens mögliche Wahltermin ist der 20. Mai. Nach der Auflösung des Parlaments bleibt Gentiloni bis zu Neuwahlen im Amt.

Mit der Auflösung des Parlaments beginnt offiziell der Wahlkampf in Italien. In den Umfragen liegt derzeit die populistische Fünf-Sterne-Bewegung mit 28 Prozent vorne. Allerdings werden einer Mitte-Rechts-Koalition um Ex-Premier Silvio Berlusconi die meisten Mandate im Abgeordnetenhaus vorhergesagt. Die regierenden Sozialdemokraten (PD) unter Renzi liegen etwa vier Prozentpunkte hinter der Fünf-Sterne-Bewegung. Der Medienzar will mit dem Versprechen einer Verdoppelung der Mindestpensionen auf 1.000 Euro und der Einführung der sogenannten “Flat Tax” bei der Mitte-Rechts-Wählerschaft punkten.

Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und Senat müssten turnusmäßig spätestens im Mai stattfinden. Auf einen möglichst späten Wahltermin drängt Berlusconi, der eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg (EGMR) über das gegen das ihn verhängte Ämterverbot abwarten will. Sollte der EGMR der Klage Berlusconis nachgeben, will der Mailänder selbst bei der Parlamentswahl kandidieren. Im November 2013 hatte der Ex-Premier infolge einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerbetrugs sein Parlamentsmandat verloren.

Die Neuwahl hat auch Auswirkungen auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), deren Vorsitz Italien im kommenden Jahr innehat. Mit Jahreswechsel wird Außenminister Angelino Alfano der amtierende OSZE-Vorsitzende, und löst in dieser Funktion seine österreichische Kollegin Karin Kneissl (FPÖ) ab. Alfano will aber bei der Neuwahl nicht mehr antreten und dürfte wohl schon zur Jahresmitte abgelöst werden.