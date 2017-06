Italiens Koalition geht in die Brüche, Neuwahl rückt näher

Außenminister Alfano kündigte Regierungszusammenarbeit auf - © APA (AFP)

In Italien werden Neuwahlen immer wahrscheinlicher, nachdem am Donnerstag die Regierungskoalition in Rom zerbrochen ist. Außenminister Angelino Alfano von der rechtskonservativen Splitterpartei “Alternativa Popolare” kündigte am Abend die Zusammenarbeit mit der Demokratischen Partei (PD) von Premier Paolo Gentiloni auf. Grund für den Bruch ist die Verärgerung Alfanos über das geplante Wahlgesetz.