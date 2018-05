Italiens designierter Premier feilt an Ministerlisten

Der mit der Regierungsbildung in Rom beauftragte Premier Giuseppe Conte arbeitet an der Ministerliste. Dabei stößt er bereits auf einige Hürden. Der europakritische Ökonom Paolo Savona könnte zum Zankapfel zwischen Präsident Sergio Mattarella und den Koalitionsparteien bei der Regierungsbildung werden. Denn der Staatspräsident könnte die Personalie ablehnen.

Die Lega will Savona unbedingt das Wirtschaftsministerium in der neuen Regierung anvertrauen, die unter der Regie des parteiunabhängigen Juristen Conte entstehen soll. Der 81-jährige Savona, mit Erfahrung in der italienischen Notenbank, war bereits Industrieminister in der Regierung von Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994) und damals ein überzeugter Europäer. Heute ist er vor allem wegen seiner Kritik an den Maastricht-Kriterien bekannt.

Savona hat sich über die Jahre hinweg zum Euro-Skeptiker gewandelt und findet darum insbesondere bei der Lega Sympathien. Seine Ernennung zum Wirtschaftsminister würde jedoch in deutlichem Kontrast zum bisherigen Wirtschafts- und Finanzminister, Pier Carlo Padoan, stehen, der als ein der EU positiv gesonnener Politiker galt.

Der 1936 in der Sardinien-Hauptstadt Cagliari geborene Savona promovierte in Wirtschaft und begann 1961 seine Karriere im Studienzentrum der italienischen Notenbank, wo er zum Direktor avancierte. Nach einem Master am Massachussetts Institute of Technology (MIT) übernahm er eine Forschungstätigkeit im “Board of Governors der Federal Reserve” in Washington. 1976 verließ er die italienische Notenbank für eine Laufbahn als Professor der Politikwissenschaften an der Universität Cagliari. In jenen Jahren beteiligte er sich auch an der Gründung der römischen Privatuniversität LUISS.

In der Privatwirtschaft bekleidete Savona mehrere Spitzenämter. So saß er im Aufsichtsrat der Telecom Italia sowie in der Mailänder Verlagsgruppe RCS und in der Betreibergesellschaft der römischen Flughäfen AdR. Nachdem er in der Regierung Ciampi Industrieminister war, führte Savona 2005 und 2006 das Büro für Europa-Politik unter Premier Silvio Berlusconi. Savona ist Präsident der Stiftung “Ugo La Malfa” und wissenschaftlicher Direktor des “Journal of European Economic History”.

Es wird erwartet, dass Lega-Chef Matteo Salvini Innenminister wird und damit harte Hand in Migrationsfragen zeigen kann. Luigi Di Maio, der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, soll laut Medienberichten das Ministerium für Arbeit und wirtschaftliche Entwicklung übernehmen. Er wäre dann für die Umsetzung des Herzensprojektes der Fünf-Sterne-Bewegung, der Mindestsicherung, zuständig. Als Außenminister ist der erfahrene Diplomat Giampiero Massolo im Gespräch.