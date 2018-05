Italiens designierter Premier beendete Konsultationen

Italiens designierter Premier Giuseppe Conte hat am Donnerstagabend die Konsultationen mit den im Parlament vertretenen Parteien beendet. Er werde den gesamten Freitag daran arbeiten, Präsident Sergio Mattarella einen Vorschlag zur Zusammensetzung seiner Regierung zu unterbreiten, sagte Conte laut Medienangaben.

Mattarella hatte Conte am Mittwoch mit der Regierungsbildung beauftragt. Wann er genau dem Staatschef die Ministerliste vorlegen wird, bleibt zunächst noch unklar. Laut Medien könnte dies am Freitagabend, oder am Samstagvormittag erfolgen. Conte sprach von nützlichen Gesprächen mit den Parteien. Seine Regierung werde aus “politischen Ministern” bestehen, die das Regierungsprogramm befürworten.