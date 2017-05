Italienisches Flair in Schruns

Denn von süßen bis fruchtigen Weine aus allen Regionen Italiens bis hin zu typischen italienischen Spezialitäten wie etwa eingelegte Pilze, würziger Parmesan, aromatische Salami oder die Nationalspeise Nudeln wurden zahlreiche Köstlichkeiten angeboten. Und an allen Ständen gab es zahlreiche Kostproben.

Wein und Käse

So erfreuten sich auch unterschiedlich gewürzte Oliven, verschiedene Süßigkeiten wie etwa Cantuccini oder Panettone, diverse Brot- und Gebäcksorten und unterschiedliche Spielarten der beliebten Käsesorten Parmesan und Mozarella für staunende Gesichter bei den Besuchern. Die lauen Temperaturen luden zum Verweilen auf dem Schrunser Kirchplatz ein und so wurden auch zahlreiche Speisen gleich vor Ort konsumiert, denn bekanntlich schmeckt der frisch geschnittene Prosciutto mit Käse und Brot am allerbesten. Doch auch die italienische Live-Musik sorgte für die richtige Stimmung und so kam bereits bei dem einen oder anderen Besucher schon Urlaubs-Feeling auf.

Gut besucht

Die Händler gastieren jedes Jahr am Schrunser Kirchplatz und der Markt hat sich inzwischen schon zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender der Marktgemeinde entwickelt, denn die Besucherzahlen sprechen doch eine deutliche Sprache. Das sommerliche Wetter tat dieses Jahr natürlich noch das seinige dazu, sodass gerade am Abend eine ausgelassene heitere Stimmung herrschte, bei der sich jeder wohl fühlte.