Italienisches Alpinistenpaar bezwang alle Achttausender

Meroi und ihr Mann schrieben Alpingeschichte - © APA (Archiv)

Die Italienerin Nives Meroi (56), die zu den erfolgreichsten Bergsteigerinnen der Welt zählt, und Romano Benet (55) sind das erste Ehepaar der Welt, das gemeinsam alle 14 Achttausender der Welt bezwungen hat. Am Donnerstag erreichte das Paar, das in der Nähe von Tarvis zu Hause ist, den Gipfel des 8.091 Meter hohen Annapurna in Nepal, berichteten italienische Medien.