Italienischer Topklub gastiert in der Vorarlberghalle

Nach vier österreichischen Clubs bekommen die Feldkircher am Samstag wieder Italienisches vorgesetzt. Mit Cortina kommt einer der Topclubs der AHL zu Besuch nach Feldkirch.

Der Halbfinalist der Vorsaison liegt derzeit auf Platz Sieben der Tabelle, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf die viertplatzierten Montfortstädter. Allgemein geht es in diesem Tabellen Bereich sehr eng zu und her. Die sieben Mannschaften von Tabellenplatz 3 bis Tabellenplatz 9 liefern sich mit nur vier Punkten Differenz ein Kopf an Kopf Rennen um die sechs Play Off Plätze hinter Leader Rittner Buam und deren ersten Verfolger Jesenice.