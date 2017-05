Italienischer Schwulen-Aktivist in Moskau festgenommen

Ein italienischer Aktivist für die Rechte Homosexueller ist am Donnerstag in Moskau festgenommen worden. Er sei mit vier russischen Staatsbürgern in Moskau in eine Polizeikaserne gebracht worden, wie italienische Medien berichteten. Das 43-jährige Mitglied einer italienischen Organisation für Schwulenrechte wollte zwei Millionen Unterschriften einer weltweiten Petition gegen Folterungen vorlegen.

Die Unterschriften waren in digitaler Form im Auftrag der NGO "Allout" gesammelt worden und an die Moskauer Oberstaatsanwaltschaft gerichtet. Darin wurde das Ende der Folterung von Homosexuellen in der Teilrepublik Tschetschenien verlangt. Zwei Millionen Unterschriften hatte "Allout" laut eigenen Angaben gesammelt, um eine Untersuchung im Zusammenhang mit den Folterungen Homosexueller zu fordern. Das Außenministerium in Rom berichtete, es habe sich für die Freilassung des Aktivisten eingeschaltet. Im März hatte die russische regierungskritische Zeitung "Nowaja Gaseta" berichtet, die tschetschenischen Behörden würden Schwule einsperren und foltern. Mehrere tschetschenische Männer in einem Unterschlupf bei Moskau sagten, sie seien aus Angst um ihr Leben aus ihrer Heimat geflohen. (APA)