Italienischer Regisseur Pasquale Squitieri gestorben

Der italienische Regisseur Pasquale Squitieri ist am Samstag in Rom im Alter von 78 Jahren gestorben. Der gebürtige Neapolitaner, langjähriger Lebensgefährte der Schauspielerin Claudia Cardinale, starb in einem Krankenhaus in Rom, teilte seine zweite Ehefrau Ottavia Fusco mit.