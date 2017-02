Italienischer Priester segnet Smartphones

Smartphones sollen auch für den Glauben eingesetzt werden - © APA (AFP)

Mit einer Smartphone-Segnung will ein katholischer Pfarrer in Italien seine Gläubigen zu einem bewussteren Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln erziehen. Im umbrischen Citta di Castello werde Don Giorgio Mariotti nach der Sonntagsmesse Handys, Tablets und Laptops der Gottesdienstbesucher segnen, wie die Kathpress mit Zitat aus der italienischen Tageszeitung “Avvenire” am Sonntag berichtete.