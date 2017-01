Italienischer Premier nach Herzoperation aus Krankenhaus

Der Premier wird noch am Samstag eine Ministerratssitzung leiten - © APA (AFP)

Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni, der sich am Mittwoch einer Notoperation am Herzen unterziehen musste, hat am Samstag die römische Poliklinik “Gemelli” verlassen. Noch am Samstag wird der Premier eine Ministerratssitzung leiten, wie italienische Medien berichteten. Der 62-jährige Gentiloni war am Mittwoch wegen verstopfter Arterien von Gefäßchirurgen behandelt worden.