Italienischer Bahn-Olympiasieger bei Österreich-Rundfahrt

Viviani will sich in Österreich den Feinschliff für die EM von 2. bis 6. August in Dänemark und einen Etappensieg holen. “Die Europameisterschaften sind ein wichtiges Ziel in diesen Jahr. Die Österreich Rundfahrt liegt zeitlich perfekt und ist von daher ein Meilenstein für die optimale Vorbereitung. Es gibt harte Berge bei der Tour, wo ich mir den Feinschliff holen möchte. Aber ganz klar will ich in Österreich um Etappensiege mitsprinten”, erklärte der Italiener, der 2015 auch schon einen Etappensieg beim Giro d’Italia geschafft hat.

