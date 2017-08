Italienische Justiz ermittelt gegen NGO Jugend Rettet

Die "Iuventa" im Einsatz - © APA (AFP)

Gegen die deutsche Hilfsorganisation Jugend Rettet, deren Schiff “Iuventa” in der Nacht auf Mittwoch im Mittelmeer von den italienischen Behörden kontrolliert worden war, laufen laut Medienberichten Ermittlung der Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Trapani. Das berichtete die römische Tageszeitung “La Repubblica” am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe.