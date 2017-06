Italiener fühlen sich EU-weit am einsamsten

Erstaunliche Zahlen lieferte eine neue Eurostat-Untersuchung - © APA (AFP)

Italiener fühlen sich am einsamsten in der EU. Laut Eurostat-Daten vom Mittwoch gaben bei einer Umfrage 13,2 Prozent der über 16-jährigen Italiener an, niemanden zu haben, den sie um Hilfe bitten könnten. Der EU-Durchschnitt liegt bei 5,9 Prozent. Österreich rangiert mit 4,2 Prozent klar darunter. Am wenigsten einsam fühlen sich Tschechen mit 1,9 Prozent vor Finnen und Slowaken mit je 2,1 Prozent.