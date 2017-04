Italiener erschiesst in Sargans Landsmann

Am Samstag, kurz vor 21:30 Uhr, ist an der Markthallenstrasse in Sargans ein 40-jähriger Italiener durch ein Gewaltverbrechen ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Italiener, hat sich bei der Kantonspolizei St.Gallen gestellt.

Die Tat spielte sich neben einem Clubhaus ab. Auskunftspersonen hörten wie geschossen wurde und fanden den schwerverletzten 40-Jährigen auf dem Boden liegend vor. Sie begangen mit der Reanimation bis die Rettungskräfte und ein Notarzt eintrafen. Diese konnten später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der mutmaßliche Täter stellte sich einige Zeit danach bei der Kantonspolizei St.Gallen und übergab auch die mutmaßliche Tatwaffe. Die genauen Tatumstände sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Sowohl das Opfer wie auch der mutmaßliche Täter sind in der Region wohnhaft. Nebst der Staatsanwaltschaft steht die Kantonspolizei St.Gallen mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Personen, welche Hinweise zum Tötungsdelikt machen können, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, 058 229 49 49, zu melden.