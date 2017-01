Italiener bei Lawinenabgang in Vorarlberg schwer verletzt

Ein Italiener musste nach einem Lawinenabgang in Lech mit dem Hubschrauber "Gallus 1" geborgen werden. - © Bergrettung Vorarlberg

Ein 36 Jahre alter italienischer Skifahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Variantenabfahrt “Nadel” im Bereich des Trittkopfs in Lech am Arlberg bei einem Lawinenabgang schwer verletzt worden.