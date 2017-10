Italien will nordkoreanischen Botschafter ausweisen

Außenminister Alfano kündigte Ausweisung des Diplomaten an - © APA (AFP)

Italien will den nordkoreanischen Botschafter in Rom ausweisen. “Wir haben beschlossen, die Akkreditierungsprozedur des Botschafters zu unterbrechen, er wird Italien verlassen müssen”, kündigte der italienische Außenminister Angelino Alfano am Sonntag an.