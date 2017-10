Italien: Wahlgesetz nahm weitere wichtige Hürde im Parlament

Premier Gentiloni gewann Vertrauensabstimmung - © APA (AFP)

In Italien hat die umstrittene Wahlrechtsreform am Donnerstag eine entscheidende Hürde genommen. Die Regierung von Premier Paolo Gentiloni gewann am Donnerstag in der Abgeordnetenkammer eine Vertrauensabstimmung über einen entscheidenden Teil des Wahlgesetzes.