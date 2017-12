Italien übernimmt von Österreich OSZE-Vorsitz

Italien übernimmt zum Jahreswechsel von Österreich den Vorsitz bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). In dem ein Jahr dauernden Vorsitz will Italien den Fokus stärker auf den Mittelmeerraum und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen richten - unter anderem auf die Flüchtlingsfrage.

Zudem will der italienische Außenminister Angelino Alfano wie die vorangegangenen OSZE-Vorsitzländer Deutschland und Österreich auf eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise hinarbeiten. Weitere Ziele seien außerdem das Wiederherstellen von Vertrauen zwischen den Staaten sowie die Wiederbelebung des Dialogs zwischen Ost und West, hieß es beim Außenministerium. Das genaue Programm soll Alfano am 11. Jänner in Wien vorstellen. Mit ihren 57 Teilnehmerstaaten in Nordamerika, Europa und Asien ist die OSZE nach eigenen Angaben die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation.