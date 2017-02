Italien schätzt Schaden durch Erdbeben auf über 23 Mrd. Euro

Auch das Hotel Rigopiano lag in Erdbebenregion - © APA (AFP)

Die Erdbebenserie, die Mittelitalien seit August vergangenen Jahres erschüttert und über 300 Todesopfer gefordert hat, hat laut einem Dokument des italienischen Zivilschutzes an die EU Schäden in Höhe von 23,53 Milliarden Euro verursacht. Die Schäden an Privatgebäuden betragen 12,9 Mrd. Euro, jene an öffentlichen Gebäuden werden mit 1,1 Milliarden Euro beziffert.