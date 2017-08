Italien plant große Flüchtlingsprojekte in libyschen Städten

Zu den Bürgermeistern, die am Montag dem italienischen Innenminister Marco Minniti ihre Liste mit prioritären Projekten vorgelegt haben, zählen jene der Städte Sabratha, Misrata (Misurata) und Zuwarah, aus denen die meisten Flüchtenden in Richtung Italien abgefahren sind, berichteten italienische Medien am Dienstag. Die Regierung will in jeder Stadt sofort mit einem Projekt starten. In Sabratha soll mit der Wasserkanalisation begonnen werden. Zuwarah bittet um ein Krankenhaus und um ein neues Stromsystem.

Laut den Plänen der italienischen Regierung könnten in drei Jahren drei Milliarden Euro in Libyen investiert werden. Davon könnten auch italienische Unternehmen profitieren, die sich am Wiederaufbau in Libyen beteiligen wollen.

Auch die EU greift Libyen unter die Arme. Brüssel hat bereits 50 Millionen Euro zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung lockergemacht. Weitere 170 Millionen Euro sollen für Flüchtlingseinrichtungen in Libyen verwendet werden.

Bei dem Gipfeltreffen in Rom hat sich Italien mit Libyen, Niger, Tschad und Mali auch über die Einrichtung einer Task Force verständigt. Sie soll Strategien im Kampf gegen Menschenhandel entwickeln und Hilfsprogramme in Afrika fördern. Die Meeres- und Landesgrenzen in Afrika sollen besser geschützt werden, hieß es in einer Presseaussendung des Innenministeriums in Rom.

