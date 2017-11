Italien muss nach 0:1 in Schweden um WM-Ticket bangen

Italien droht zum ersten Mal seit 1958 eine Fußball-WM-Endrunde zu verpassen.

Die Mannschaft von Teamchef Gian Piero Ventura verlor am Freitagabend das Play-off-Hinspiel auswärts gegen Schweden knapp 0:1 und ist daher in der Retourpartie am Montag (20.45) in Mailand im Kampf um ein Ticket für die WM 2018 in Russland zum Siegen verdammt. Für die Entscheidung sorgte “Joker” Jakob Johansson (61.).

Die Italiener haben damit in der laufenden Kampagne zweimal verloren, zuvor schon 0:3 gegen Spanien in der Gruppenphase. Es waren zugleich die einzigen beiden Niederlagen in den jüngsten 61 Qualifikationsspielen. In Solna blieben die Italiener vor allem offensiv vieles schuldig, das Gefährlichste war ein Stangenschuss von Matteo Darmian (70.).

Schweden zu Haus eine Macht

Die Schweden sorgten nach dem 2:1 gegen Frankreich in der Gruppenphase für den nächsten großen Coup vor eigenem Publikum. Zu Hause ist das Team von Coach Jan Andersson nun schon acht Pflichtspiele ungeschlagen, wobei dabei gleich sieben Siege herausschauten. Im Kampf um den Aufstieg ist aber erst die halbe Miete geschafft. Vor vier Jahren hatten die Schweden im Play-off gegen Portugal knapp das Nachsehen gehabt. Zum bisher letzten Mal waren sie 2006 bei einer WM vertreten.

Die Schweden hielten vor 50.000 Zuschauern in der Friends Arena in Solna gut dagegen. Die Italiener hatten zwar mehr vom Spiel, vor der Pause mit Ausnahme eines Belotti-Kopfballes (6.) aber kaum Topchancen. Auch aufseiten der Gastgeber gab es in der ersten Hälfte nur ein Highlight, Ola Toivonen traf da das Tor nicht (8.).

Italien hatte mehr vom Spiel

Nach dem Seitenwechsel drückte die “Squadra Azzurra” mehr auf die Führung, Robin Olsen konnte sich bei einem Candreva-Schuss auszeichnen (48.). Dessen Gegenüber Gianluigi Buffon hatte hingegen kein Glück. Ein Johansson-Schuss aus 20 Metern wurde von einem Italiener unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht (61.), die Führung der Hausherren entgegen des Spielverlaufs war damit perfekt.

Die mauerten sich in der Folge vor den Augen des verletzten schwedischen Superstars Zlatan Ibrahimovic in der eigenen Hälfte ein und machten den Italienern damit das Leben unheimlich schwer. Die konnten spielerisch nicht glänzen und hatten zudem Pech. Bei einem Weitschuss von Darmian rettete die Stange, Olsen wäre machtlos gewesen (70.). Stürmer Ciro Immobile blieb 95 Minuten lang völlig farblos. Auch ein Mitgrund, warum der vierfache Weltmeister nun mit dem Rücken zur Wand steht.

