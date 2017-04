Italien gegen Eintrittskarte für Markusplatz in Venedig

Viele Touristen zieht es zum Markusplatz - © APA (AFP)

Im Rahmen geplanter Maßnahmen zur Regelung des Besucherstroms zu beliebten Orten der Stadt denkt Venedig an die Einführung einer Eintrittskarte für den Markusplatz. Dagegen wehrt sich jedoch die Regierung in Rom: “Die italienischen Stadtkerne müssen offen und frei zugänglich sein, ich bin gegen Eintrittskarten für die Stadtzentren”, so Kulturminister Dario Franceschini.