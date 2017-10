Italexit: Jeder dritte Italiener will aus Euroraum austreten

© pixabay.com

Jeder dritte Italiener will laut einer Umfrage aus dem Euroraum austreten. Noch mehr – 36 Prozent – befürworten außerdem ein “Italexit”, also eine Austritt Italiens aus der EU, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Instituts für internationale Politik (IAI), die gemeinsam mit der Universität Siena durchgeführt wurde, hervorgeht.