IT- und Internet-Konzerne dominieren die Börsen der Welt

Apple führt die Rangliste an - © APA (AFP)

Der Siegeszug der IT- und Internet-Wirtschaft an den Börsen hat einen Höhepunkt erreicht. Die fünf wertvollsten börsennotierten Unternehmen kamen Ende Juni aus der digitalen Welt, wie die Unternehmensberatung EY errechnet hat. Apple führt mit einer Marktkapitalisierung von 751 Milliarden Dollar (658,08 Mrd. Euro) die Rangliste weiter vor der Google-Holding Alphabet (636 Milliarden) an.