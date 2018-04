IT-Rechtler Hötzendorfer warnt vor Grundrechtseingriff

Für Walter Hötzendorfer vom Forschungs- und Beratungsunternehmen "Research Institute" enthalten die Pläne der Regierung zur Registerforschung gravierende Grundrechtseingriffe. Der auf Computerrecht spezialisierte Jurist stößt sich insbesondere am Verfahren, mit dem die Namen durch Personenkennzeichen ersetzt werden. "Das verringert den Datenschutz, anstatt ihn zu erhöhen", sagte Hötzendorfer.

Im Forschungsorganisationsgesetz ist vorgesehen, dass Personendaten aus staatlichen Datenbanken (“Register”) an wissenschaftliche Einrichtungen geliefert werden dürfen. Allerdings ist der Name dabei durch ein Personenkennzeichen zu ersetzen – und zwar durch das “bereichsspezifische Personenkennzeichen” für Forschung (“bPK-BF-FO”). Ähnliche Personenkennzeichen zur Identifizierung der einzelnen Bürger gibt es in allen Datenbanken des Bundes, wobei jeder Bereich andere Kennzeichen verwendet (daher “bereichsspezifisch”).