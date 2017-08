IT-Fachkräfte dringend gesucht – Frauenanteil weiter gering

© APA/Themenbild

Die IT-Firmen klagen über stetig steigenden Fachkräftemangel, inzwischen verdienen Software-Profis so viel wie Manager, rechnet IT-Headhunter Thomas Jiskra, Vorstand der Wiener Beratungsfirma TTP, vor. “Der Arbeitsmarkt ist überhitzt”, so seine Einschätzung. Und es ist keine Entspannung in Sicht.