Istanbuler Bezirk verbot Filmfestival für Schwule und Lesben

Nach dem Gouverneur in Ankara hat nun auch der Gouverneur eines Stadtteils von Istanbul ein Schwulen-, Lesben-und Transgender(LGBTI)-Filmfestival verboten. Das Verbot diene dem Schutz "der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, der Rechte und Freiheiten anderer" sowie der Verhinderung von Verbrechen, erklärte sein Büro am Freitagabend. Das Festival könnte gegen die "öffentliche Moral" verstoßen.

Homosexualität ist in der Türkei nicht strafbar, doch werden Angehörige sexueller Minderheit in der überwiegend konservativen Gesellschaft oft diskriminiert. In Istanbul wurde die einst populäre Schwulenparade dieses Jahr zum dritten Mal in Folge verboten.