Ist sie Englands rechtmäßige Königin?

“Ist sie unsere neue Königin?” Diese Frage dürften sich die Briten letzte Woche gestellt haben. Ein 7-jähriges Mädchen aus Norton, Doncaster in England zog letzten Dienstag ein 4 Fuß langes Schwert aus demselben See, in den angeblich König Arthurs Schwert Excalibur geworfen wurde.