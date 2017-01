Ist das iPhone noch immer das beste Smartphone?

Welches Smartphone ist das beste? Ist es immer noch das iPhone von Apple oder doch die “Galaxy-Klasse” von Samsung oder ganz etwas anderes. Hier scheiden sich oft die Geister: Obwohl die Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android den Markt längst beherrschen, lässt sich mit einem iPhone von Apple nach wie vor noch am meisten Geld verdienen. Doch ist das iPhone sein Geld wert? Nichtsdestotrotz gilt Apple in Sachen Design immer für viele immer noch als Vorreiter, auch wenn das iPhone in Sachen “Features” in den letzten Jahren oft enttäuschte. Samsung, LG, Huawei, HTC oder Google haben in diesen Bereichen ordentlich nachgelegt.

Was ist für Sie das beste Smartphone?