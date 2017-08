IST-Austria-Physiker Lemeshko erhält Ludwig Boltzmann-Preis

Die Österreichische Physikalische Gesellschaft (ÖPG) verleiht den Ludwig Boltzmann-Preis an den theoretischen Physiker Mikhail Lemeshko vom Institute of Science and Technology (IST) Austria. Die Auszeichnung wird seit 1953 alle zwei Jahre für herausragende Leistung von Nachwuchsforschern auf dem Gebiet der theoretischen Physik vergeben, teilte das IST am Mittwoch mit.

Lemeshko wurde für eine Arbeit über “Angulons-Quasiteilchen” ausgezeichnet. Diese vereinfachen Berechnungen, wie ein Molekül in einer Lösung mit den umgebenden Atomen interagiert. Der Preis wurde am Dienstag bei der gemeinsamen Jahrestagung der Österreichischen und Schweizer Physikalischen Gesellschaften in Genf verliehen. Der gebürtige Russe erhielt sein Doktorat vom Fritz Haber Institute der Max Planck Gesellschaft, forschte als Postdoc an der Harvard Universität und kam 2014 an das IST Austria. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken