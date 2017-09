Israelischer Soldat erhält Strafverkürzung nach Totschlag

Elor Azaria zeigte in seinem Gnadengesuch keine Reue - © APA (AFP)

Der Generalstabschef der israelischen Armee hat die 18-monatige Haftstrafe eines wegen Totschlags verurteilten Soldaten reduziert. Elor Azaria müsse vier Monate weniger ins Gefängnis, teilte die Armee am Mittwoch in Tel Aviv mit. Der Kampfsanitäter hatte im März 2016 in Hebron einen am Boden liegenden verletzten palästinensischen Attentäter mit einem Kopfschuss getötet.