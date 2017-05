Israelischer Minister fordert Tötung Assads

Blick auf das berüchtigte Gefängnis Sednaya - © APA (AFP)

Nach Berichten über den Einsatz eines Gefängniskrematoriums in Syrien hat ein israelischer Minister die Tötung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gefordert. “Es ist an der Zeit, Assad zu liquidieren”, sagte Bauminister Joav Galant am Dienstag bei einer Sicherheitskonferenz in Latrun.