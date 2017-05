Israelische Regierung billigt Bau von Seilbahn zu Klagemauer

Klagemauer zählt zu den heiligsten Stätten des Judentums - © APA (AFP)

Die israelische Regierung hat die umstrittenen Pläne für den Bau einer Seilbahn in die Jerusalemer Altstadt gebilligt. Bei einem Sondertreffen an der Klagemauer stimmte das Kabinett von Regierungschef Benjamin Netanyahu am Sonntag der ersten Bauphase der Seilbahn zu, deren Endhaltestelle in der Nähe der Klagemauer liegen soll.