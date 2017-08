Israelische Polizei erwischte Cannabis-Wächter beim Kiffen

Ein Wachmann, der einen Transport von medizinischem Cannabis sichern sollte, ist in Israel von der Polizei beim Kiffen erwischt worden. Polizisten seien bei einem Einsatz nahe der Ortschaft Nescher im Norden des Landes auf den Mann aufmerksam geworden, als er in einem Cannabis-Transportwagen rauchend neben dem Fahrer gesessen habe, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Auch in der Tasche des Fahrers wurden "Drogen zum Eigengebrauch" gefunden. Der etwa 40 Jahre alte Wachmann habe seine Zulassung als Wächter und seinen Waffenschein verloren. Auch der 1989 geborene Fahrer dürfe in Zukunft nicht mehr Cannabis zu medizinischen Zwecken transportieren. In Israel ist Cannabis als Medizin zugelassen und kann unter staatlicher Aufsicht vertrieben werden. Patienten bekommen die rezeptpflichtigen Medikamente häufig von einem Boten nach Hause gebracht. Wirkstoffe aus der Hanfpflanze können chronische Schmerzen sowie Nebenwirkungen von Multipler Sklerose und Chemotherapien lindern. Die Cannabis-Industrie in Israel boomt. Der Freizeitkonsum von Marihuana ist in Israel zwar verboten, aber sehr verbreitet. Im März beschloss die Regierung, den Konsum der Droge zu entkriminalisieren. Ersttäter sollen nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden, sondern nur noch ein Bußgeld zahlen. (APA/dpa)