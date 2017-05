Israelische Polizei erschoss Palästinenser in Jerusalem

Israel wird seit Oktober 2015 von einer neuen Gewaltwelle erschüttert - © APA (AFP)

Die israelische Polizei hat am Sonntag einen Palästinenser in Jerusalem erschossen. Der Mann habe am Eingang der Altstadt ein Messer gezogen und versucht, damit Polizisten anzugreifen, erklärte die Polizei am Abend. Daraufhin hätten die Beamten die tödlichen Schüsse abgegeben.